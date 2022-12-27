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البنتاغون يعلق تحليقات عدد من مقاتلات "إف 35"

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البنتاغون يعلق تحليقات عدد من مقاتلات
AP Lockheed Martin
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أفادت صحيفة Defense News نقلا عن مسؤول في البنتاغون بأن وزارة الدفاع الأمريكية علقت تحليقات عدد من مقاتلات "إف 35" بعد حادث تحطم إحدى الطائرات من هذا النوع.

وأشار المسؤول إلى اتخاذ القرار بتعليق تحليقات بعض الطائرات التي تشير التقييمات إلى أنها بخطر أكبر، بينما تستمر التحقيقات في حادث تحطم الطائرة في تكساس، الذي وقع في 15 ديسمبر الجاري.

ولم يوضح المسؤول كم طائرة شمل هذا القرار، مشيرا إلى أن تعليق التحليقات سيبقى قائما حتى يناير القادم على أقل تقدير.

يذكر أن مقاتلة من نوع "إف 35" تحطمت في قاعدة "فورت وورث" بولاية تكساس، يوم 15 ديسمبر أثناء تنفيذها لتحليق تدريبي. وتمكن الطيار من القفز بمظلته لينجو من الحادث.

المصدر: Defense News

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