شاهد لحظة تحطم طائرة F-35 في تكساس أثناء هبوط عمودي! (فيديو)

تحطمت طائرة من نوع "إف -35" خلال رحلة تجريبية في إحدى قواعد الجيش الأمريكي في ولاية تكساس.

وأظهر مقطع فيديو تم التقاطه للحادث الذي وقع عند الساعة 10 صباح يوم أمس الخميس، الطائرة وهي تحلق عموديا قبل أن تصطدم بالمدرج، فيما تمكن الطيار من الخروج منها.

وقال شركة "لوكهيد" المصنعة للطائرة في بيان: "نحن على علم بتحطم طائرة F-35B على المدرج المشترك في قاعدة الاحتياط المشتركة للمحطة الجوية البحرية في فورت وورث الطيار تمكن من الخروج بنجاح. السلامة هي أولويتنا، وسنتبع بروتوكول التحقيق المناسب".

المصدر: FOX NEWS