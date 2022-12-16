زاخاروفا: لو امتلكت الولايات المتحدة الأمريكية وسيلة للسيطرة على الكون لكانت استخدمتها فورا

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأنه إذا كانت هناك طريقة للاستيلاء على النفط والغاز والذهب والماس ومياه الشرب، لشرعت الولايات المتحدة في ذلك على الفور.

جاء ذلك في منشور لزاخاروفا بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، ردا على تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير بأن واشنطن كانت لتبدأ على الفور بطرد روسيا من مجلس الأمن الدولي التابع لهيئة الأمم المتحدة لو استطاعت إلى ذلك سبيلا.

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كتبت زاخاروفا: "لو كانت هناك طريقة لتدمير روسيا، لكانوا شرعوا في ذلك على الفور.

لو كانت هناك طريقة للاستيلاء على النفط، وكل الغاز، وكل الذهب، وكل الماس، وكل مياه الشرب، وكل شيء في العالم، فإنهم (الولايات المتحدة الأمريكية) سيمضون قدما على الفور.

وإذا كانت هناك طريقة للسيطرة على الكون، لاستعانوا بها على الفور.

ببساطة لا توجد وسيلة لذلك كله، والحمد لله. وإلا لكانوا شرعوا في ذلك كله على الفور".

وكانت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض قد صرحت في وقت سابق بأنه "إذا كانت هناك طريقة لاستبعاد روسيا من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، فسنبدأ على الفور في القيام بذلك. لسوء الحظ، لا نرى فرصة لتغيير قواعد الأمم المتحدة، ولذا فنحن نركز على الجهود المستمرة لعزل روسيا والمنظمات الدولية ومحاسبة روسيا، بما في ذلك من خلال العقوبات والتدابير القسرية التي أعلناها اليوم، كما رأيتم".

المصدر: تليغرام