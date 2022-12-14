إحباط محاولات هجومية واستهداف نحو 300 مسلح والسيطرة على الجزء الرئيس من فوديان في دونيتسك

قالت الدفاع الروسية إنه تم حباط عدة محاولات هجومية أوكرانية في عدة محاور وتم استهداف نحو 300 مسلح بين قتيل وجريح وتمت السيطرة على الجزء الرئيسي من نقطة فوديان باتجاه دونيتسك.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية عن سير العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك، تم القضاء على نحو 100 جندي أوكراني في سينكوفكا وكوتلياروفكا وتاباييفكا وبيريستوفو في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في لوغانسك.

في اتجاه كراسنو-ليمانسك، تم إحباط هجمات مضادة لثلاث مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة لأوكرانيا، وأحرزت قواتنا تقدما في اتجاه بلوشانكا وكريمينايا في لوغانسك.

بمنطقة ستيلماخوفكا، في لوغانسك، استهدفت قواتنا قافلة من احتياطيات القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير خمس مجموعات تخريب واستطلاع معادية في مناطق تشيرفونايا ديبروفا في لوغانسك وتورسكوي في دونيتسك. وأوقعت أكثر من 60 جنديا أوكرانيا بين قتيل وجريح.

في اتجاه دونيتسك تمكنت القوات الروسية من السيطرة على الجزء الرئيسي من فوديان في دونيتسك. وقضت على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودمرت عتادهم.

في اتجاه جنوب دونيتسك أحبطت قواتنا محاولات هجومية لأربع مجموعات هجومية شنت هجوما مضادا على مواقع القوات الروسية في اتجاه بافلوفكا ونوفومايورسكوي ونيسكوشنوي في دونيتسك، وتم استهداف طوابير من القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق نوفوسيلكا وبريتشيستوفكا في دونيتسك، إذ تم إيقاف نقل احتياطيات العدو. ونتيجة لذلك قضت قواتنا على 80 عسكريا أوكرانيا.

دمرت قواتنا 93 وحدة مدفعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مواقع إطلاق نارية.

في منطقة كراماتورسك في دونيتسك، دمرنا مركز قيادة المجموعة العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان"، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء 81 من القوات المسلحة الأوكرانية وتدمير ما يصل إلى ألفي صاروخ من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد وأكثر من ثلاثة آلاف قذيفة مدفعية مخزنة.

تم تدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية كاميانسك، منطقة زابوروجيه.

في مناطق يامبولوفكا وكالينين في دونيتسك، تم تدمير محطتي رادار مضادتين للبطاريات الأمريكية الصنع من طراز AN / TPQ-37.

دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات بدون طيار أوكرانية في مناطق بيرموزني وتوكماك وزابوروجيه وراشيفكا بمنطقة خيرسون.

كما تم اعتراض صاروخ من نظام الإطلاق الصاروخي الأمريكي HIMARS بالقرب من قرية كريمينايا في لوغانسك.

المصدر: RT