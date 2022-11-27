الرئيس الكازاخستاني يصل العاصمة الروسية موسكو

أعلنت الخدمة الصحفية للرئاسة الكازاخستانية، وصول رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف اليوم الأحد، الى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة رسمية.

ووفقا لبيان الخدمة الصحفية: "بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وصل رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية".

وستجرى يوم الاثنين، محادثات بين الرئيسين الروسي والكازاخستاني في موسكو، وسيشارك قادة البلدين في منتدى التعاون الإقليمي بين كازاخستان وروسيا عبر مؤتمرات الفيديو.

المصدر: نوفوستي