الدفاع الروسية: إحباط محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور وتصفية نحو 200 مسلح

أفادت وزارة الدفاع الروسية بإحباط محاولات هجومية للقوات الأوكرانية على عدة محاور وقضت على نحو 200 مسلح، إضافة إلى تدمير العديد من المواقع العسكرية الأوكرانية وإسقاط 3 مسيرات.

وجاء في البيان اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا:

في اتجاه كوبيانسك تم إحباط محاولة هجومية للقوات الأوكرانية في اتجاه نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية. وتم تصفية أكثر من 30 عسكريا أوكرانيا وعتادهم العسكري.

في اتجاه كراسني ليمانسك، تم إحباط محاولة هجومية لمجموعتين تكتيكيتين من القوات الأوكرانية باتجاه كولوموشيخا وبولشانكا في جمهورية لوغانسك وتكبد الجيش الأوكراني أكثر من 40 بين قتيل وجريح وتم تدمير عتاده العسكري.

في اتجاه دونيتسك، صدت قواتنا الهجمات المضادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بيلوغوروفكا وياكوفليفكا وكليشيفكا وتم تصفية ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير ثلاث دبابات، ومدرعتان قتاليتان.

في اتجاه جنوب دونيتسك، تم إحباط محاولات القوات الأوكرانية بتحقيق تقدم في مناطق نوفوميكايلوفكا ونيكولسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما تم صد محاولة القوات الأوكرانية لمهاجمة مواقع روسية في منطقة قرية فريميفكا. وتكبد الجيش الأوكراني خسائر في صفوفه 40 بين قتيل وجريح أوكراني. كما تمد تدمير دبابة ومركبتا قتال مشاة وخمس شاحنات بيك أب.

دمرت قواتنا خمسة مواقع قيادة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق تشوغويف ومنطقة خاركوف وسفيرسك وكراماتورسك ويامبول وريدكودوب في جمهورية دونيتسك الشعبية، ونقطة انتشار مؤقتة لتشكيل متطرف في منطقة ايلينوكونستانتينوفا بمنطقة زابوروجيه وتم تدمير 56 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار بمناطق مختلفة.

في منطقة قرية كوشوجوم، منطقة زابوروجيه، تم تدمير مستودع ذخيرة لنظام الإطلاق الصاروخي HIMARS.

استهدفت قواتنا آليتان أوكرانيتان لنظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد في موقع إطلاق نار بالقرب من قرية ليبتسي، منطقة خاركوف.

أسقطت أنظمة دفاعاتنا الجوية ثلاث طائرات بدون طيار في منطقة قرية تشيرفوني شابان في منطقة خيرسون كما تم اعتراض أربع صواريخ متعددة من طراز HIMARS بالقرب من قرية ميرنوى بمنطقة خيرسون.

المصدر: RT