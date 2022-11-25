"روس إنيرغو آتوم": الغرب قد يرتب استفزازا نوويا في أوكرانيا ويلوم روسيا على ذلك

أفاد مستشار المدير العام لمؤسسة "روس إنيرغو آتوم" رينات كارتشا، باحتمالية حدوث استفزاز باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا من قبل الغرب ونظام كييف، وإلقاء اللوم على روسيا.

وقال كارتشا ردا على سؤال حول كيفية تقييمه لاحتمال حدوث استفزاز كبير باستخدام الأسلحة النووية: "استنادا إلى الاتجاهات التي يجب مراعاتها، سأقيم هذا الاحتمال على أنه مرتفع جدا".

وأضاف: "الغرب ونظام كييف، ربما يفعلون هذه التجربة ليس فقط من أجل تفاقم الوضع، ولكن أيضا لأنهم بشكل عام لا يهتمون بالعواقب التي تحدث على الإقليم على بعد ألف كيلومتر منهم".

وأشار الى أنه إذا ما حصل أي استفزاز باستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، فسيتم إلقاء اللوم على روسيا بذلك.

المصدر: نوفوستي