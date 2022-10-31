الشرطة الأمريكية: المشتبه بالاعتداء على بول بيلوسي كان يهدف لخطف رئيسة مجلس النواب

أفادت السلطات الأمريكية اليوم الاثنين بأن المتهم بمهاجمة بول بيلوسي، زوج رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال للشرطة إنه أراد احتجاز رئيسة مجلس النواب رهينة "وكسر ركبتيها".

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وبحسب إفادة فدرالية قدمت للمحكمة اليوم، فقد اعتدى ديفيد ديبابي (42 عاما)، على بول بيلوسي الذي كان نائما في غرفة نوم الزوجين في سان فرنسيسكو في وقت مبكر من صباح الجمعة الماضي، حيث وجه ممثلو الادعاء الفدرالي اتهامين لديبابي، وذلك بعد أيام من إعلان الشرطة أنه اقتحم منزل بيلوسي وضرب زوج الزعيمة الديمقراطية البالغ من العمر اثنين وثمانين عاما، بمطرقة على رأسه.

ووجهت اتهامات فدرالية لديبابي بالاعتداء على مسؤول اتحادي أو إعاقته أو الانتقام منه، بتهديد أو إصابة أحد أفراد أسرته، كما يواجه تهمة واحدة تتعلق بمحاولة خطف مسؤول أمريكي بسبب قيامه بواجباته الرسمية.

جدير بالذكر أن الإعلان عن الاتهامات الفدرالية يأتي بينما تقرر أن تعلن ممثلة الادعاء العام في سان فرنسيسكو بروك جنكنز، عن الاتهامات الجنائية الموجهة من الولاية لديبابي، حيث رفضت نظريات المؤامرة التي ظهرت بعد الهجوم، مؤكدة أن المهاجم كان يستهدف الزعيمة الديمقراطية عندما اقتحم منزل الزوجين ولم يجد سوى بول بيلوسي.

المصدر: "أ ب"