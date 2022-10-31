آخرون كانوا على القائمة.. تطورات جديدة في قضية الهجوم على زوج بيلوسي..

نقلت قناة تلفزيون "سي بي إس" اليوم عن مصادر أمنية أن المشتبه به في الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وضع قائمة بالأشخاص الذين أراد مهاجمتهم.

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وبحسب هذه المصادر، لم تكن القائمة بالضرورة "قائمة قتل"، لكن السلطات الأمريكية تفترض أن المهاجم ربما كان يخطط لشن هجمات على أشخاص آخرين.

ويمثل المشتبه به، ويدعى ديفيد ديبي، أمام المحكمة يوم الثلاثاء، فيما أشارت المصادر إلى أن النيابة العامة ليست في عجلة من أمرها بشأن توجيه الاتهام إلى المشتبه به، لأنه رهن الاحتجاز ولم يعد يشكل تهديدا للآخرين.

ودرست القناة منشورات يُزعم أن المهاجم كتبها على مواقع التواصل الاجتماعي، وروّج فيها لنظريات المؤامرة وحول إنكار الهولوكوست، وهوس استغلال الأطفال جنسيا في حكومة الولايات المتحدة، ومزاعم بأن أعضاء الحزب الديمقراطي يديرون منظمات لاستغلال الأطفال جنسيا.

صبيحة يوم 28 أكتوبر، أبلغ المكتب الصحفي لبيلوسي أن مهاجما اقتحم منزلها في سان فرانسيسكو ونفذ "هجوما وحشيا على السيد بول بيلوسي (زوج نانسي بيلوسي)"، فيما أجريت عملية جراحية ناجحة لبول بيلوسي، البالغ من العمر 82 عاما بالعلاقة مع كسر في الجمجمة وإصابات خطيرة في ذراعه اليمنى ويديه، ويتوقع الأطباء أن يتعافى تماما من إصاباته.

وذكرت شرطة سان فرانسيسكو في وقت لاحق، أن المهاجم تبين أنه ديفيد ديبي، ويبلغ من العمر 42 عاما، ولم يتم تحديد الدافع وراء أفعاله. وبحسب شبكة "سي إن إن"، فإن نانسي بيلوسي كانت هدف المهاجم، لكنها لم تكن في المنزل وقت الحادثة.

المصدر: تاس