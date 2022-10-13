نيبينزيا عن ضغوط وإملاء "الأخ الأكبر" في الأمم المتحدة

لفت المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إلى أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير بشأن أوكرانيا قادر على تقويض الجهود المبذولة لحل المشكلة.

وأكد نيبينزيا في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قبيل التصويت على مشروع القرار بشأن الاستفتاءات في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومنطقتي زابوروجيه وخيرسون، أن الغرب أطلق حملة ابتزاز لإجبار الدول النامية على دعم الوثيقة التي لا تعترف بتلك الاستفتاءات الحرة، معربا عن أمله في ألا يكونوا قد نجحوا في ترهيب الجميع.

وتابع في هذا السياق قائلا: "آمل أنه على الرغم من كل هذا، سيكون هناك عدد كاف من الدول في قاعتنا على استعداد لمقاومة الإملاء الغربي والتصويت بشكل مستقل، من دون خوف من وصاية الأخ الأكبر. ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى النظر في الوضع الحالي، إلى فهم الوضع الحالي دون تحيز، والتصويت ضد المسودة المقدمة".

المصدر: تاس