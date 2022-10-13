بوتين: العلاقات بين روسيا وقطر تتطور بنجاح

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد خلال لقائمها اليوم الخميس في أستانا على عمق وقوة العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورها بنجاح.

وقال الرئيس بوتين خلال لقائه أمير قطر عقب مؤتمر"التفاعل وبناء الثقة في آسيا": "العلاقات بين روسيا وقطر تتطور بنجاح".

إقرأ المزيد

وأضاف، "نتمنى لقطر النجاح في تنظيم بطولة كأس العالم 2022 ومستعدون لتقديم الدعم لها".

من جهته قال أمير قطر: "لدينا علاقات قوية وتاريخية مع روسيا".

وأكد الشيخ تميم بن حمد على دور روسيا الداعم لقطر بخصوص اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، مشددا على أن التنسيق سيستمر مع روسيا بشأن تنظيم بطولة كأس العالم.

المصدر: RT