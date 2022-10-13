آستانا.. كلمة الرئيس بوتين في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا

يشارك الرئيس الروسي فلادسمير بوتين في مؤتمر التفاعل وبناء الثقة في آسيا.. وأبرز ما جاء في كلمته:

-بوتين: روسيا تفعل كل شيء لتشكيل نظام أمن متساو وغير قابل للتجزئة

بوتين: هناك تغييرات جادة تحدث في السياسة العالمية، والعالم بات يصبح متعدد الأقطاب، وآسيا تلعب الدور الرئيسي في هذا النظام الجديد

بوتين: من الضروري استخدام العملات الوطنية بشكل أكثر فاعلية في التعاملات حيث أن هذا سيعزز سيادة الدول.

بوتين: روسيا تدعو إلى إزالة جميع الحواجز المصطنعة لإعادة سلاسل التوريد للسلع

بوتين: روسيا تدافع عن التنمية والازدهار في آسيا. وكذلك من أجل إقامة روابط اقتصادية في هذه المنطقة.

بوتين: ما يقوض الأمن في منطقتنا هو الوجود الأمريكي الذي استمر لمدة 20 عاما في أفغانستان