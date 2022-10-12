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صربيا ترد على انتقادات بروكسل لها على رفضها العقوبات ضد روسيا

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صربيا ترد على انتقادات بروكسل لها على رفضها العقوبات ضد روسيا
Legion-Media
العاصمة الصربية -بلغراد
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رد وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين بحدة على انتقادات الاتحاد الأوروبي لبلاده على رفضها الالتحاق بالعقوبات ضد روسيا.

وقال الوزير الصربي: "لن نعترف بما يسمى كوسوفو، ولن نفرض عقوبات على روسيا بينما يقودنا آخر زعيم حر في أوروبا، رئيس جميع الصرب ألكسندر فوتشيتش".

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وأكد أنه طالما تنتهج صربيا سياسة مستقلة، فسيكون هناك دائما سبب لتأخير انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من النجاحات في مكافحة الجريمة أو في الاقتصاد.

قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إن الدول الغربية عرضت على صربيا تكاملا أوروبيا أسرع ومزايا اقتصادية إذا وافقت بلغراد على عضوية كوسوفو المعلنة من جانب واحد في الأمم المتحدة.

وأفيد في وقت سابق بأن ممثلي ألمانيا وفرنسا سلموا إلى بلغراد مسودة وثيقة تفترض قبول كوسوفو المعلنة ذاتيا في المنظمات الدولية، لكن فوتشيتش رفض الاقتراح. 

المصدر: نوفوستي

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