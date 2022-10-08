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رئيس صربيا: لن نشارك بالعقوبات ضد روسيا

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رئيس صربيا: لن نشارك بالعقوبات ضد روسيا
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قال رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش إن السلطات الصربية لن تفرض عقوبات على روسيا طالما أنها تستطيع تحمل الضغط الخارجي وتحمل الأضرار الجانبية.

وأضاف فوتشيتش: "سنتصرف وفقا لمصالح صربيا.. سنلتزم بهذا الموقف حتى يصبح الضرر الذي سيحدث بصربيا أكبر من أي شيء آخر.. في الوقت الحالي ليس لدينا توافق في الآراء بشأن هذه المسألة. إنني أحذر من مسألة تغيير السياسة، فربما تتخذ الحكومة المستقبلية قرارا مختلفا، لكن حتى الآن لم يكن هناك مثل هذا الموقف".

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المصدر: نوفوستي

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