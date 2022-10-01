 
مباشر

ضاحي خلفان يعلق على انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا

أخبار العالم

ضاحي خلفان يعلق على انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا
AP
ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/twf2

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

إقرأ المزيد
واشنطن تهدد بمعاقبة دول تدعم استفتاءات الانضمام لروسيا
واشنطن تهدد بمعاقبة دول تدعم استفتاءات الانضمام لروسيا

وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان:"بوتين بانضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا يريد وقف الحرب".

وأضاف خلفان: "من يريد استمرار الحرب يريد تدمير ما تبقى من أوكرانيا".

وأكمل: "الخيار متروك للأوكرانيين وليس لغيرهم".

ويوم أمس الجمعة، شهد الكرملين حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا