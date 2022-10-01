ضاحي خلفان يعلق على انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا

علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.

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وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان:"بوتين بانضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا يريد وقف الحرب".

وأضاف خلفان: "من يريد استمرار الحرب يريد تدمير ما تبقى من أوكرانيا".

وأكمل: "الخيار متروك للأوكرانيين وليس لغيرهم".

بوتين بانضمامك الأقاليم الأربعة الى روسيا يريد وقف الحرب.

من يريد استمرار الحرب يريد تدمير ما تبقى من اوكرانيا.

الخيار متروك للأوكرانيين وليس لغيرهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 1, 2022

ويوم أمس الجمعة، شهد الكرملين حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.

المصدر: RT