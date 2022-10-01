ضاحي خلفان يعلق على انضمام 4 مناطق لروسيا رسميا
علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثائق بشأن قبول انضمام مناطق جديدة إلى روسيا.
وعلى حسابه في "تويتر"، قال ضاحي خلفان:"بوتين بانضمام الأقاليم الأربعة إلى روسيا يريد وقف الحرب".
وأضاف خلفان: "من يريد استمرار الحرب يريد تدمير ما تبقى من أوكرانيا".
وأكمل: "الخيار متروك للأوكرانيين وليس لغيرهم".
بوتين بانضمامك الأقاليم الأربعة الى روسيا يريد وقف الحرب.— ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) October 1, 2022
من يريد استمرار الحرب يريد تدمير ما تبقى من اوكرانيا.
الخيار متروك للأوكرانيين وليس لغيرهم.
ويوم أمس الجمعة، شهد الكرملين حدثا تاريخيا انتظره الملايين من سكان مناطق دونباس، وزابوروجيه، وخيرسون، يتمثل في توقيع اتفاقيات انضمام هذه المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية.
المصدر: RT