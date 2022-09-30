 
مباشر

وسائل إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على عقوبات جديدة ضد روسيا

أخبار العالم

وسائل إعلام: دول الاتحاد الأوروبي تتفق على عقوبات جديدة ضد روسيا
Globallookpress Bernard JaubertimageBROKER.com
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tw9b

توصلت دول الاتحاد الأوروبي مبدئيا إلى اتفاق أولي بشأن مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، ومن المتوقع أن يتخذ القرار النهائي بهذا الشأن الأسبوع المقبل.

إقرأ المزيد
لافروف: الغرب لا ينوي التنازل عن الهيمنة العالمية
لافروف: الغرب لا ينوي التنازل عن الهيمنة العالمية

وقالت المصادر إن سفراء 27 دولة أوروبية ناقشوا اليوم الجمعة، 30 سبتمبر، المقترحات (العقوبات) وأعطوا "الضوء الأخضر المبدئي".

وكان الغرب قد صعّد من ضغوط العقوبات ضد روسيا بشأن أوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، والعقوبات إنما وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا