لافروف: الغرب لا ينوي التنازل عن الهيمنة العالمية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية لا ينوي التنازل عن سياسة الهيمنة على العالم.

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ذكرت ذلك وكالة "نوفوستي" الروسية للأنباء نقلا عن الوزير اليوم الجمعة، 30 سبتمبر، حيث تابع لافروف بأنه لم تعد هناك دولة تابعة لرابطة الدول المستقلة معصومة من تدخل الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدف إلى تمزيق فضاء الاتحاد السوفيتي السابق إلى كيانات أصغر، لتقسيم الشعوب، والمثال الساطع على ذلك إنشاء دولة "معادية لروسيا" في أوكرانيا.

وأكد لافروف كذلك على أن الاتحاد الأوروبي فقد استقلاليته بالكامل، وأصبح يتكبد خسائر فادحة جراء ما تدفعه الولايات المتحدة الأمريكية إليه.

المصدر: نوفوستي