هيئة الإذاعة البريطانية تقترح إغلاق 382 خدمة لتوفير نحو 31 مليون دولار

اقترحت هيئة الإذاعة البريطانية "BBC" إغلاق 382 خدمة من الخدمات الدولية التي تقدمها، وذلك ضمن مساع تهدف إلى توفير نحو 31 مليون دولار من المدخرات السنوية لخدماتها الدولية.

وقالت الـBBC في بيان إن "البث الإذاعي بعشر لغات، من بينها العربية والفارسية والصينية والبنغالية سيتوقف"، لافتة إلى أنه "لن يتم إغلاق أي خدمات لغوية، إلا أن العديد منها سينتقل إلى الإنترنت".

وبينت أن "اللغات التي ستصبح متاحة عبر الإنترنت فقط هي الصينية والغوجاراتية والإيغبو والإندونيسية والبيدجين والأوردو واليوروبا".

وذكرت BBC أنها تقوم بادخارات سنوية أكبر تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه إسترليني (نحو 555 مليون دولار)، وأنه من المقرر أيضا نقل بث CBBC وBBC Four إلى الإنترنت.

المصدر: CNN