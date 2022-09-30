الاقتصاد البريطاني نما 0.2% في الربع الثاني من العام الحالي

أعلن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني، اليوم الجمعة، أن اقتصاد المملكة المتحدة نما بنسبة 0.2% في الربع الثاني من عام 2022.

وأفاد المكتب بأن التقدير السابق لانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% لهذه الفترة قد تم تعديله، وهذا يعني أن الاقتصاد لم يتقلص في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، وهو ما كان يعتقد أنه سيحصل.

وهذا التغيير يعني أن اقتصاد المملكة المتحدة ليس في حالة ركود، كما توقع بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر.

إلا أن الاقتصاد البريطاني تلقى ضربة كبيرة هذا الأسبوع بعد الإعلان عن الموازنة الحكومية. ومن المتوقع الآن أن ترتفع أسعار الفائدة إلى 6% بحلول نهاية العام، مما يرفع التكاليف على حاملي الرهن العقاري.

المصدر: "الإندبندنت"