ليز تراس تدافع عن خطة الدعم: وضعت البلاد على مسار أفضل

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس إن خطة الدعم التي أقرتها هي "الخطة الصحيحة" ووضعت البلاد على مسار أفضل، على الرغم من انخفاض الجنيه والاضطرابات في الأسواق.

وقالت تراس إن الحزمة التي كشف عنها وزير المال، كواسي كوارتنج، الأسبوع الماضي "وضعت البلاد على مسار أفضل على المدى الطويل"، لكنها اعترفت بأن النمو المرتفع "لن يأتي بين عشية وضحاها".

وألقت باللوم على الوضع العالمي، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، في المشكلات الاقتصادية بالمملكة المتحدة، مضيفة: "كرئيسة للوزراء علي أن أفعل ما أعتقد أنه مناسب للبلد وما الذي سيساعد في دفع بلادنا إلى الأمام".

وأشارت تراس إلى أن "هناك الكثير من الناس لديهم آراء مختلفة. لكن لا أعتقد أن أحدا يمكن أن يجادل بأنه كان علينا اتخاذ إجراءات للتعامل مع وضع اقتصادي صعب للغاية".

المصدر: "الإندبندنت"