المعارضة البريطانية تعتبر تراس تهديدا للاقتصاد الوطني

تعرضت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، لانتقادات حادة من زعيم حزب العمال المعارض، كير ستارمر، الذي قال "إنها تشكل خطرا على اقتصاد البلاد".

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جاء ذلك في حوار مع ستارمر نشره موقع "سكاي نيوز"، انتقد فيه رئيسة الوزراء تراس ووزير الخزانة، كواسي كوارتنغ، بسبب "خطة الدعم" التي دفعت البلاد إلى سلسلة من المشكلات الاقتصادية. ووصف زعيم حزب العمال رئيسة الوزراء بأنها "خطر على الاقتصاد البريطاني، وقد فقدت السيطرة على الوضع"، مضيفا: "إنهم يلعبون بأموالنا ويمنحون إعفاءات ضريبية للأثرياء بفحش".

في الوقت نفسه، لم يطالب ستارمر ليز تراس وكواسي كوارتنغ بالاستقالة، قائلا إن تلك "مسألة ثانوية".

وكانت الحكومة البريطانية قد تقدمت بـ "خطة دعم" لاقتصاد البلاد، تتضمن خفضا ضريبيا واسع النطاق، بعدها ارتفع العائد على السندات الحكومية ذات الخمس سنوات في بريطانيا إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008 ليبلغ 4.6%، ما يعني انخفاضا في الطلب على سندات الدين في البلاد.

وقفز الجنيه الإسترليني، الثلاثاء الماضي، بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ليسجل 1.0789، بعد أن فقد 6.5% في الأيام الخمسة الماضية. في الوقت نفسه، وفي منتصف عام 2021، كانت قيمة العملة البريطانية حوالي 1.4 دولار، وفي عام 2008 دولارين، حيث كانت آخر مرة اقتربت فيها قيمة الجنيه الإسترليني من الدولار في عام 1985.

المصدر: سكاي نيوز