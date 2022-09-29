"الإندبندنت" تطلب البحث عن ليز تراس "المفقودة"

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية صورة عبر صفحتها الرئيسية تطلب فيها البحث عن رئيسة الوزراء ليز تراس "المفقودة".

وكتبت الصحيفة فوق صورة تراس "مفقودة.. هل هناك من رأى رئيسة الوزراء؟". وتحت الصورة كتبت: "الأسواق مضطربة، وقد تدخل بنك إنجلترا لمنع أزمة المعاشات التقاعدية ... لكن لا يوجد حتى الآن أي أثر لليز تراس".

وكان بنك إنجلترا أعلن يوم أمس الأربعاء، أنه سيتدخل لتهدئة الأسواق بعد أن أدت خطط الحكومة لخفض الضرائب إلى انخفاض الجنيه الإسترليني وتسببت في ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقال البنك إنه سيشتري السندات الحكومية على أساس مؤقت للمساعدة في "استعادة أوضاع السوق المنتظمة".

هذا وطالب زعيم حزب العمال البريطاني، كير ستارمر، حكومة ليز تراس بإصلاح "الفوضى" الاقتصادية التي سببتها.

وقال صندوق النقد الدولي في بيان صادر يوم الاثنين، إنه "يراقب عن كثب" التطورات في المملكة المتحدة وكان على اتصال بالسلطات، وحث وزير المال البريطاني على "إعادة تقييم الإجراءات الضريبية".

المصدر: RT