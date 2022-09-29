وسائل إعلام: تضرر محتمل لكابل كهربائي بين السويد وبولندا جراء حادث "السيل الشمالي"

أفادت وسائل إعلام سويدية نقلا عن الخبراء بأن الكابل الكهربائي بين السويد وبولندا في قاع بحر البلطيق قد يكون تضرر جراء الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وحسب معلومات قناة SVT، فإن الحديث يدور عن كابل Swepol Link، الذي تصدر السويد الطاقة الكهربائية إلى بلدان أوروبية أخرى.

وأكد بير كوارنيفالك، المسؤول في شركة "سفينسكا كرافتنات" السويدية للطاقة، أن الكابل كان يمر على بعد 500 متر عن مكان أحد الانفجارات.

ويشار إلى أن الخبراء لا يستطيعون حاليا تأكيد إصابة الكابل أو عدمها، حيث لا توجد معلومات محدثة عن حالة الخط الكهربائي.

وقال كوارنيفالك إن الشركة ستقوم في أوائل الأسبوع القادم بالأعمال اللازمة للتأكد من حالة الكابل، مؤكدا أنه من المهم بالنسبة للسويد أن تستمر بتزويد أوروبا بالكهرباء.

يذكر أن سلطات عدد من البلدان في المنطقة، بما فيها السويد، رجحت وقوع عمل تخريبي في خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" في بحر البلطيق على إثر تسرب للغاز بعد وقوع انفجارات.

المصدر: تاس