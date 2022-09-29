الشركة المشغلة لخط الأنابيب "السيل الشمالي" تجيب.. متى سيتوقف تسرب الغاز من الأنابيب في البلطيق؟

أفادت الشركة المشغلة لخط الأنابيب "السيل الشمالي"، بأنه من المتوقع أن يتوقف تسرب الغاز في بحر البلطيق من خط الأنابيب "السيل الشمالي" بحلول يوم الاثنين المقبل.

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وذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن مشغل خط الأنابيب شركة "نورد ستريم إيه جي" اليوم الخميس: "تسرب الغاز من المتوقع أن يختتم يوم الاثنين"، وأشارت إلى أن المشغل زوده بهذه المعلومات اليوم.

وأفاد ممثل شركة "نورد ستريم" بأنه يصعب إعطاء تقييم للأضرار أو عمل خط أنابيب الغاز قبل الوصول إلى مواقع تسرب الغاز من "السيل الشمالي 1 و2".

ويوم الاثنين الماضي، أعلن مشغل "السيل الشمالي" انخفاض الضغط في خط الأنابيب "السيل الشمالي-1"، وهو مسار يتم ضخ الغاز عبره من روسيا إلى أوروبا، وفي نفس اليوم تم الإعلان عن انخفاض الضغط أيضا في "السيل الشمالي-2"، وهو مسار جاهز كي يتم ضخ الغاز عبره لكن لا يتم ذلك بعد أن تخلت ألمانيا عن المشروع وأوقفت إجراءات المصادقة.

وعن أسباب حدوث تسرب غاز في "السيل الشمالي"، أكد علماء الزلازل في السويد وقوع انفجارين يوم الاثنين الماضي على مسار خطوط الأنابيب.

وتمتد خطوط أنابيب "السيل الشمالي" من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق، وتمر بالمياه الاقتصادية للدنمارك وفنلندا والسويد. ووقعت الأعطال بالقرب من جزيرة بورنهولم.

وفي وقت سابق اليوم، صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن الوضع المتعلق "بالسيل الشمالي" خطير للغاية، ويتطلب تحقيقا عاجلا، وبأن مثل هذا العمل الإرهابي لا يمكن أن يحدث بدون "تورط بعض الدول"

المصدر: نوفوستي