جمهورية لوغانسك تعلن استعدادها الكامل للاستفتاء على الانضمام إلى روسيا

أعلنت جمهورية لوغانسك الشعبية عن استعدادها بنسبة 100% لإجراء الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا الاتحادية.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية في الجمهورية يوم الخميس وصول كافة استمارات التصويت إلى مراكز الاقتراع.

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وأوضحت رئيسة اللجنة يلينا كرافتشينكو أن مراكز الاقتراع خارج المباني ستفتح أبوابها اعتبارا من الساعة 8 صباحا، الموافق لـ23 من سبتمبر.

يذكر أن سلطات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين أعلنت في 20 سبتمبر الجاري تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في الجمهوريتين في الفترة بين 23 و27 سبتمبر الجاري.

كما تعتزم إدارتا مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوب أوكرانيا تنظيم الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في المقاطعتين خلال الفترة ذاتها.

المصدر: نوفوستي