صرح فلاديمير فيسوتسكي رئيس اللجنة المركزية للانتخابات في جمهورية دونيتسك الشعبية بأن اللجنة وافقت على شكل ونص بطاقات الاقتراع للاستفتاء على الانضمام إلى الاتحاد الروسي

وأضاف أن بطاقات الاقتراع صممت بطريقة احترافية توفر درجة عالية من المصداقية وحماية خصوصية المشاركين في الاستفتاء.

وأن المفوضية خصصت رواتب ومكافئات للموظفين المشرفين على عملية الاستفتاء وأعدت صناديق آمنة لحفظ البطاقات إلى حين فرزها.

وبتاريخ الـ 19 من سبتمبر تقدمت المجالس الشعبية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بمناشدة إلى رؤساء الجمهوريتين دينيس بوشلين وليونيد باشنيك بالإسراع بالموافقة بإجراء الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا الاتحادية. وقد وافق الرؤساء على هذا الطلب في اليوم التالي وتقرر إجراء الاستفتاء في الفترة ما بين 23 – 27 سبتمبر الجاري.

كما وأعلنت إدارتا كل من خيرسون وزابوروجيه عن وضع خطة لإجراء الاستفتاء في ذات الوقت مؤكدين أن ذلك سيحقق العدالة التاريخية لأراضيهم ومواطنيهم في ظل الاضطهاد والإرهاب الذي يتعرضون له من قبل القوميين الأوكرانيين وحلفائهم من الناتو.

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المصدر: نوفوستي