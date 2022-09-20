مجلس الدوما الروسي: جمهوريتا دونباس تستحقان أن تكونا جزءا من روسيا

صرح النائب البرلماني، دميتري بيليك، بأن جمهوريتي دونباس، دونيتسك ولوغانسك، تستحقان أن تكونا جزءا من روسيا، بعد أن خاضتا مواجهات شاملة مع النظام في كييف.

وكانت الغرف المدنية في برلماني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد توجهت إلى رئيسي الجمهوريتين، دينيس بوشيلين، وليونيد باسيتشنيك، بمبادرة لإجراء التصويت على الانضمام إلى روسيا على الفور.

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وتابع بيليك، في حديثه لوكالة "نوفوستي" الروسية: "اليوم، تقوم بلادنا، إلى جانب جمهوريتي الدونباس، بإجراء عملية جراحية، والتخلص من الدم الفاسد نحو أوكرانيا، وفي تلك العملية الجراحية كان أهالي دونباس ليس فقط مساعدين في العملية الجراحية، وإنما كذلك جراحين مشاركين في تلك العملية. هم يستحقون الانضمام إلينا وقد عبدوا طريقهم نحو روسيا بما بذلوه من دماء في قتالهم مع النظام في كييف".

ووفقا له، فإن التصويت على الانضمام إلى روسيا هو "تنفس الصعداء" بالنسبة لدونباس، و"نحن مدينون بهذا الحق لهم، فالناس في دونباس يقاتلون اليوم على خطوط الجبهة من أجل روسيا، ولمصلحة روسيا. هم ليسوا حلفاءنا فحسب، وإنما هم قطعة منا. وكل ما نحتاجه اليوم هو منحهم فرصة العودة إلى وطنهم التاريخي، بعد أن فقدوه بسبب الكارثة، قبل 30 عاما".

المصدر: نوفوستي