القوات الأوكرانية تطلق 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على جمهورية لوغانسك الشعبية

أطلقت القوات الأوكرانية 4 صواريخ "هيمارس" أمريكية على مدينة الشيفسك في جمهورية لوغانسك الشعبية اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك في إعلان أصدره المكتب التمثيلي لجمهورية لوغانسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق نظام وقف إطلاق النار في بيان عبر "تليغرام".

وقال المكتب في البيان أنه "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية، في الساعة 1:32 (بتوقيت موسكو) على مدينة الشيفسك باستخدام راجمات الصواريخ هيمارس (جرى إطلاق أربعة صواريخ)".

المصدر: سبوتنيك