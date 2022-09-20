ألمانيا وسلوفينيا تتفاوضان لإرسال دبابات إلى أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن ألمانيا وسلوفينيا أبرمتا صفقة ستشهد إرسال سلوفينيا 28 دبابة سوفيتية الصنع إلى أوكرانيا، وتحصل على 40 شاحنة عسكرية حديثة من ألمانيا.

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وأشارت وزارة الدفاع الألمانبة إلى وزيرة الدفاع الألمانية، كريستين لامبريخت، واقت على توقيع خطاب نية بالصفقة مع نظيرتها السلوفينية ماريان ساريتش، دون أن توضح متى ستسلم المركبات، في حين يتضمن الاتفاق تسليم سلوفينيا 28 دبابة طراز "إم-55إس" إلى أوكرانيا والحصول على 30 شاحنة عسكرية منها 5 ناقلات.

تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا كانت مهتمة بتعزيز مثل هذه الصفقات التي يسلم بموجبها حلفاء الناتو الشرقيين معدات من العهد السوفيتي لكييف ويحصلون في المقابل على معدات حديثة من ألمانيا، إذ تضمنت الصفقات السابقة جمهورية التشيك وسلوفاكيا واليونان، بينما حتى الآن، امتنعت برلين عن تزويد أوكرانيا بمعدات مصممة في الغرب، إذ ترى أن حلفاء آخرين لم يفعلوا المثل وبالتالي لن تكون ألمانيا وحدها هي التي تفعل ذلك، لكن هناك ضغط من المعارضة في الداخل وأجزاء من تحالف المستشار اولاف شولتس الحاكم نفسه لإعادة النظر في هذا الموقف، وفق "أسوشيتد برس".

المصدر: "أ ب"