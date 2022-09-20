متى ستصل مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا؟

كشف مصدر عسكري أمريكي أنه من غير المرجح أن تتلقى أوكرانيا مقاتلات "إف-16" من واشنطن قريبا، وأوضح أنه حتى إذا تم اتخاذ مثل هذا القرار فلن يتم إرسال الطائرات قبل عامين أو ثلاثة.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيمس هيكر، أنه لن يتم إرسال المقاتلات قبل هذه المدة، بسبب مشاكل لوجستية، والحاجة إلى تدريب القوات الأوكرانية.

وفي نفس السياق لم يستبعد الجنرال الأمريكي إمكانية إرسال طائرات F-16 في المستقبل إلى أوكرانيا.

وأشارت صحيفة "بوليتيكو" في تقريرها أن التأخير في توريد الأسلحة من الغرب، بما في ذلك من الولايات المتحدة، يخيب آمال كييف.

وبحسب الجنرال جيمس هيكر فإن أوكرانيا "لديها الآن ما تحتاجه".

وزعم الجنرال أن أوكرانيا لا تزال تمتلك 80% من أسطول سلاحها الجوي منذ بداية العملية الروسية الخاصة.

وفي وقت سابق، قال نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول، إن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إمكانية إمداد كييف بطائرات مقاتلة، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن هذه المسألة بعد.

المصدر: نوفوستي