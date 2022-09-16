الرئيس الإسرائيلي يعلن عن زيارة وشيكة إلى دولة خليجية

أعلن الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتصوغ أنه يخطط لزيارة البحرين قريبا، "من أجل الاستمرار في استكشاف طرق جديدة لتعزيز التعاون بين دولنا لتحقيق السلام والازدهار".

وفي كلمة له خلال حفل استقبال أقامته سفارة الإمارات للاحتفال بمرور عامين على توقيع اتفاق للسلام، قال هرتصوغ: "أعتزم زيارة البحرين في الأشهر المقبلة بصفتي ضيفا على الملك حمد بن عيسى آل خليفة من أجل الاستمرار في استكشاف طرق جديدة معا لتعزيز التعاون بين دولنا من أجل السلام والازدهار ونجاح منطقة بأكملها".

هذا وأشاد الرئيس الإسرائيلي بوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يقوم بزيارة إلى إسرائيل، ووصفه بأنه "رجل سلام ولاعب مركزي" في صياغة الاتفاقات.

كما أشاد هرتسوغ بالدور الذي لعبه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في تأمين الاتفاقات.

وأعرب هرتسوغ عن تفاؤله بإمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع السودان، مشيرا إلى "المحادثات الإيجابية" التي أجراها مع القادة السودانيين و"الرغبة المشتركة" في تحسين العلاقات.

وقال: "جميع الحكومات الإسرائيلية لديها التزام بهذا التحول الدراماتيكي وبهذه الاتفاقيات، والشعب الإسرائيلي يحيي أصدقائنا الجدد بقلب سعيد ومنفتح"، معربا عن أمله بأن "نصل إلى اتفاق مشابه مع الفلسطينيين".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"