بلينكن يؤكد التزام بلاده بتوسيع رقعة اتفاقيات ابراهيم

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن إدارة الرئيس جو بايدن ملتزمة بدفع وتوسيع رقعة اتفاقيات إبراهيم التي وقعتها إسرائيل مع العديد من الدول العربية في عام 2020.

وفي بيان بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لتوقيع الاتفاقيات، قال بلينكن إن "الصفقات الدبلوماسية كانت نقطة تحول بالنسبة لإسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب. وأدت إلى أشكال جديدة من التعاون والتكامل الإقليمي في الشرق الأوسط وخارجه، بما في ذلك منتدى النقب التاريخي، الذي جمعنا مع إسرائيل وجيرانها".

وشدد على "أننا ملتزمون بالتقدم والتوسع في هذه الاتفاقيات بين إسرائيل والدول العربية والدول ذات الأغلبية المسلمة لتعزيز الأمن والازدهار والسلام في المنطقة"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة تتطلع إلى المساعدة في تقوية وتعميق هذه الشراكات في السنوات القادمة".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"