دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش روسيا وأوكرانيا إلى التعهد بعدم القيام بأعمال قتالية في منطقة محطة زابوروجيه النووية وفي الأراضي المحيطة بها.

وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "كخطوة أولى، يجب أن تلتزم القوات الروسية والأوكرانية بعدم القيام بأي أعمال قتالية في منطقة المحطة أو على أراضي محطة الطاقة النووية. ولا ينبغي أن يكون موقع زابوروجيه وضواحيه هدفا أو موقعا للعمليات العسكرية".

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وقال ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق إنه بفضل الجيش الروسي فقط يتم تجنب وقوع كارثة في محطة زابوروجيه الكهروذرية.

وأكد نيبينزيا، أنه لو غادر العسكريون الروس المحطة فقد تستخدمها كييف لاستفزاز مريع.

ووفقا له، يوفر الجيش الروسي الحماية الضرورية للمحطة، ويتصدى كل يوم لهجمات نظام كييف على هذه المنشأة بالتنسيق والتعاون مع العاملين فيها.

المصدر: نوفوستي