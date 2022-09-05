 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام أفغانية تتحدث عن وقوع ضحايا من موظفي السفارة الروسية في هجوم انتحاري عند بوابتها بكابل

طالبان ليست في حاجة إلى دستور!

أخبار العالم

طالبان ليست في حاجة إلى دستور!
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tqsr

نقلت قناة تلفزيون "تولونيوز" عن عبد الكريم حيدر، نائب وزير العدل في حكومة طالبان أن دستور أي دولة إسلامية يجب أن يستند على القرآن الكريم والسنة النبوية والفقه.

إقرأ المزيد
المحكمة العليا في أفغانستان تكشف سبب منع القاضيات من العمل
المحكمة العليا في أفغانستان تكشف سبب منع القاضيات من العمل

وأشار المسؤول في جكومة  طالبان إلى أن الخلافات بين المواطنين تحل الآن في المحاكم على أساس الفقه الحنفي. ولكن إذا رغب الأمير، فإن وزارة العدل مستعدة لوضع قانون أساس رسمي، سيقوم، كما هو الحال في البلدان الإسلامية الأخرى على القرآن والسنة.

طالبان ليست في حاجة إلى دستور!
sputnikarabic.ae

يشار إلى أن الدساتير توضع في العادة على أقل تقدير من أجل تحديد الهيئات التشريعية والتنفيذية.

المصدر: سبوتنيك

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا