زاخاروفا: دعوة رينسالو لـ "التغييرات" في روسيا تمثل دعوة للعنف

تساءلت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن الصفات الأخلاقية والمهنية لوزير الخارجية الإستوني أورماس رينسالو بعد مقابلته مع صحيفة إستوانية.

وقال رينسالو لمراسل إستوني: "إن الاتحاد الأوروبي لن يضطر إلى اللجوء إلى تشديد نظام التأشيرات إذا "التقط الروس الحجارة"، من أجل إحداث "تغييرات"، يكفي أن يلتقط كل مائة من سكان روسيا حجر".

وكتبت زاخاروفا على حسابها في "تيليغرام": "هل فقد السيد رينسلو عقله على الإطلاق؟ ما الذي يدعو الناس إليه؟ إلى العنف؟ دعني أذكره أنه دبلوماسي، ويمثل دولة تعلن شفهيا أنها دولة قانون وديمقراطية أوروبية".

وأشارت زاخاروفا إلى أن "خطة العمل" التي اقترحها رينسالو يمكن أن تنقلب ضده أيضا من خلال الموقف الذي يدافع عنه هو نفسه.

وأضافت زاخاروفا: "فيما يتعلق بالأخلاق، كما أوضحت الأنظمة الليبرالية الغربية مرارا وتكرارا، يتغير محتواها بانتظام بمرور الوقت".

المصدر: راديو سبوتنيك