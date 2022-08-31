زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبي بـ "عميان يتجهون نحو الهاوية"

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تهدف إلى انهيار أوروبا ولا لنشر التفرقة فيها.

وأضافت زاخاروفا: "نحن لا نهدف إلى تقسيم (أوروبا). هذه لم تكن مهمتنا أبدا.

وشددت الدبلوماسية، على أن "روسيا سعت دائما وكان هدفها الرئيسي، إعادة الفكر السليم إلى العلاقات الدولية".

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وشبهت زاخاروفا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بشخصيات في لوحة بيتر بروغيل "المكفوفين"، الذين "لا يعبرون عن شكوك واعتراضات، ولا يطرحون أسئلة ولا يحتجون"، بل "يتوجهون إلى الهاوية بشكل جماعي".

المصدر: نوفوستي