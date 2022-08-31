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زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبي بـ "عميان يتجهون نحو الهاوية"

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زاخاروفا تشبه أعضاء الاتحاد الأوروبي بـ
Globallookpress
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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، إن روسيا لا تهدف إلى انهيار أوروبا ولا لنشر التفرقة فيها.

وأضافت زاخاروفا: "نحن لا نهدف إلى تقسيم (أوروبا). هذه لم تكن مهمتنا أبدا.

وشددت الدبلوماسية، على أن "روسيا سعت دائما وكان هدفها الرئيسي، إعادة الفكر السليم إلى العلاقات الدولية".

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وشبهت زاخاروفا أعضاء الاتحاد الأوروبي، بشخصيات في لوحة بيتر بروغيل "المكفوفين"، الذين "لا يعبرون عن شكوك واعتراضات، ولا يطرحون أسئلة ولا يحتجون"، بل "يتوجهون إلى الهاوية بشكل جماعي".

المصدر: نوفوستي

 

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