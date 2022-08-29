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زاخاروفا: قصف كييف المستمر لمحطة زابوروجيه تصرف انتحاري

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زاخاروفا: قصف كييف المستمر لمحطة زابوروجيه تصرف انتحاري
Sputnik
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قصف الجيش الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، تصرف في غاية الخطورة وانتحاري.  

وأضافت زاخاروفا: "أما بالنسبة لسلوك نظام كييف، فمن المستحيل تسميته بشكل صريح إلا بالانتحار. الهجمات التي لا نهاية لها على المحطة، وتشكيل تهديد مباشر لهذه المنشأة النووية -ليس فقط مدمرا وفي غاية الخطورة، بل وانتحاري أؤكد ذلك مجددا".

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ودحضت زاخاروفا مزاعم الغرب بأنه اضطر لإقناع روسيا مطولا للسماح بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، وقالت: "هذا كذب وتضليل".  

وأكدت زاخاروفا، أن روسيا تتوقع أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة، موضوعية ومهنية وخالية من أي صبغة سياسية.

وقالت: "لا يجوز أن تقوم استنتاجات عمل البعثة على توقعات أي شخص، ولا ينبغي أن تكون لها توجهات سياسية. يجب أن تكون موضوعية. <...> يجب أن تستند استنتاجاتهم إلى مهارتهم مهنية، وعلى ما سيشاهدونه هناك".

المصدر: تاس

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