زاخاروفا: قصف كييف المستمر لمحطة زابوروجيه تصرف انتحاري

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قصف الجيش الأوكراني المستمر لمحطة زابوروجيه الكهروذرية، تصرف في غاية الخطورة وانتحاري.

وأضافت زاخاروفا: "أما بالنسبة لسلوك نظام كييف، فمن المستحيل تسميته بشكل صريح إلا بالانتحار. الهجمات التي لا نهاية لها على المحطة، وتشكيل تهديد مباشر لهذه المنشأة النووية -ليس فقط مدمرا وفي غاية الخطورة، بل وانتحاري أؤكد ذلك مجددا".

إقرأ المزيد

ودحضت زاخاروفا مزاعم الغرب بأنه اضطر لإقناع روسيا مطولا للسماح بزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة، وقالت: "هذا كذب وتضليل".

وأكدت زاخاروفا، أن روسيا تتوقع أن تكون استنتاجات بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد زيارتها للمحطة، موضوعية ومهنية وخالية من أي صبغة سياسية.

وقالت: "لا يجوز أن تقوم استنتاجات عمل البعثة على توقعات أي شخص، ولا ينبغي أن تكون لها توجهات سياسية. يجب أن تكون موضوعية. <...> يجب أن تستند استنتاجاتهم إلى مهارتهم مهنية، وعلى ما سيشاهدونه هناك".

المصدر: تاس