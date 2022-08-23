الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بعثتنا قد تزور محطة زابوروجيه خلال أيام

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفائيل غروسي، أن بعثة الوكالة قد تزور محطة زابوروجيه الذرية بجنوب أوكرانيا خلال أيام في حال نجاح المشاورات بشأن الزيارة.

وقال غروسي في بيان له، يوم الثلاثاء: "أواصل مشاورات حثيثة مع جميع الأطراف لتعمل هذه البعثة الحيوية للوكالة الدولية للطاقة الذرية دون أي تأخير لاحق".

وأكد أن "حضور الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيساعد في استقرار الأوضاع مع الأمن النووي في المنشأة وتقليص مخاطر الكارثة النووية الجدية في أوروبا".

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وأضاف أنه "من المتوقع أن تصل البعثة خلال الأيام القليلة القادمة في حال نجاح المشاورات الحالية".

وأشارت الوكالة الدولية في بيانها إلى أنها تواصل مراقبة الأوضاع في المنشآت النووية الأوكرانية عن بعد.

يذكر أن القوات الروسية سيطرت على محطة زابوروجيه الذرية منذ مارس الماضي في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس