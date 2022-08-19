الوكالة الدولية للطاقة الذرية: المشاورات جارية بشأن إرسال وفدنا إلى محطة زابوروجيه

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها تجري "مشاورات حثيثة" مع كافة الأطراف المعنية بشأن إرسال وفد الوكالة إلى محطة زابوروجيه الذرية بجنوب أوكرانيا.

ورحب المدير العام للوكالة الدولية رفائيل غروسي في بيان له، اليوم الجمعة، بالتصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانبين الروسي والأوكراني بشأن تأييدهما لمساعي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تفقد المحطة.

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يذكر أن محطة زابوروجيه الواقعة بالقرب من مدينة إنيرغودار، هي أكبر محطة للطقاة الذرية في أوروبا. وتسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي.

وأعربت الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقهما بشأن إمكانية تضرر المحطة جراء العمليات القتالية المستمرة بين روسيا وأوكرانيا.

المصدر: تاس