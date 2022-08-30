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زيلينسكي يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي

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زيلينسكي يلتقي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
Gettyimages.ru
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
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أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي التقى مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أثناء زيارة الأخير إلى كييف.

وأشارت الشبكة إلى أن المجموعة المؤلفة من 14 خبيرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي ستتوجه إلى محطة زابوروجيه الكهرذرية وصلت إلى كييف.

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وكان ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد أن البعثة تضم حوالي عشرة موظفين في أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتعاملون مع قضايا الضمانات والسلامة النووية، يرافقهم فريق من موظفي الأمم المتحدة الذين يتعاملون مع المسائل اللوجستية والأمنية.

 

المصدر: "نوفوستي" 

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