فصل مفاعلين عن الشبكة في محطة زابوروجيه جراء قصف قوات كييف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة زابوروجيه يفغيني باليتسكي، تعليق عمل مفاعلين بمحطة زابوروجيه الذرية وفصلهما عن الشبكة الكهربائية جراء قصف قوات كييف.

وقال باليتسكي إنه نتيجة القصف الأوكراني اندلع حريق بسبب ماس كهربائي وتم تعليق عمل مفاعلين بالمحطة، مما تسبب بانقطاع الكهرباء عن مقاطعة زابوروجيه.

وأشار إلى أنه بعد إخماد الحريق، أعيد تشغيل مفاعل واحد.

يذكر أن محطة زابوروجيه أكبر محطة للطاقة الكهرذرية في أوربا، وتضم ستة مفاعلات.

المصدر: RT