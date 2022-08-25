الدوما يدعو الأمم المتحدة والوكالة الذرية لمطالبة كييف بوقف قصف محطة زابوروجيه

دعا مجلس الدوما الروسي، الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية للمساهمة في الوقف الفوري لقصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.

ووفقا لبيان مجلس النواب: "مجلس الدوما يدعو الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة السلطات الأوكرانية بالوقف الفوري لقصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية".

وطالب الدوما، المنظمات البرلمانية الدولية والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتقييم الأعمال الإجرامية لسلطات كييف.

المصدر: نوفوستي