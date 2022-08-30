مدفيديف: ضقنا ذرعا بصخب الاتحاد الأوروبي المعادي لروسيا حول التأشيرات

أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات شنغن للروس، سيظهر طبيعة تعامل أوروبا الحقيقية مع المواطنين الروس.

وكتب مدفيديف على "تيليغرام": "ضقنا ذرعا بصخب الرؤساء الأوروبيين العدائي لروسيا بشأن تأشيرات شنغن لمواطنينا. دعوهم يطبقون بسرعة حظرا كاملا على إصدارها. في النهاية سيقتنع الجميع بطريقة معاملة أوروبا الحقيقية للمواطنين الروس".

وأضاف ميدفيديف أن "الأوروبيين سيظهرون مرة أخرى وجههم الحقيقي، ولن يصرفوا بأكاذيبهم ووعودهم الواهية انتباه روسيا ومواطنيها عن العملية العسكرية" الروسية في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي