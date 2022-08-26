مدفيديف: العملية الروسية في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفناء العالم
أكد دميتري مدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، أن العملية الروسية في أوكرانيا هدفها منع اندلاع حرب عالمية ثالثة وفناء العالم.
وقال عبر قناة LCI الفرنسية: "آمل ألا نكون قد دخلنا في حرب عالمية ثالثة، والأوضاع حتى الآن ما زالت تحت السيطرة. مع أننا إذا نظرنا للإنجيل وتذكرنا عبارت القديس يوحنا عن نهاية العالم: "وبدا الملاك الأول، وظهر البرد والنار"، حسنا، على الأقل ربما بدا الملاك الأول، لكن نهاية العالم لم يحن وقتها بعد، ونأمل ألا تأتي".
وأضاف: "يجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمنع الحرب العالمية الثالثة من الحدوث، وسياسة بلادنا تهدف إلى ذلك. بصراحة، هدف عمليتنا العسكرية في أوكرانيا منع اندلاع الحرب العالمية الثالثة".
المصدر: نوفوستي