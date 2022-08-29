البنتاغون لا يستبعد قصف الجيش الأوكراني محيط محطة زابوروجيه

أعلن مسؤول رفيع في البنتاغون أنه لا يستبعد قصف القوات الأوكرانية محيط محطة زابوروجيه الذرية "ردا على القصف الروسي".

وقال المسؤول خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين: "نعرف أن الروس أطلقوا النار بالقرب من المحطة، وأنا لا أقصد أن الأوكرانيين لم يطلقوا النار بالقرب منها أيضا، وأعتقد أنه قد يكون هناك احتمال أن ذلك حدث في بعض الحالات، ولكن في العديد من الحالات هذا القصف يأتي ردا على الروس الذين يطلقون النار من تلك المواقع".

وأضاف أن "الأوكرانيين على دراية بالآثار المحتملة لضرب المحطة الذرية، وهم يبذلون كل ما بوسعهم لتفادي ذلك، وتحدثوا معنا عن ذلك أيضا".

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وفي وقت سابق أعلنت الإدارة الأمريكية أنه ليس بوسعها أن تتابع من يقصف المحطة.

يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت عن توجه مراقبيها إلى محطة زابوروجيه الذرية جنوب أوكرانيا التي تسيطر عليها القوات الروسية منذ مارس الماضي.

ومن المتوقع أن يصل الوفد إلى المحطة هذا الأسبوع.

المصدر: سبوتنيك