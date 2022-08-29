واشنطن: الحل الأكثر أمانا لمحطة زابوروجيه وقف مفاعلاتها

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتبر وقف مفاعلات محطة زابوروجيه الذرية الواقعة تحت السيطرة الروسية جنوب أوكرانيا، "الحل الأكثر أمانا".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، للصحفيين يوم الاثنين: "لا نزال على اعتقاد بأن وقف مفاعلات محطة زابوروجيه الذرية بشكل منظم سيكون الحل الأكثر أمانا والأقل خطرا".

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وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي قد أعلن في وقت سابق عن توجه وفد مفتشي الوكالة إلى المحطة، الذي من المتوقع أن يصل إلى المكان هذا الأسبوع.

وأكد مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة في فيينا ميخائيل أوليانوف أن وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية يضم نحو 15 مسؤولا في أمانة الوكالة الدولية من المختصين بالأمن النووي، وفريقا كبيرا لموظفي الأمم المتحدة، الذين يتولون القضايا اللوجستية والأمنية.

المصدر: نوفوستي