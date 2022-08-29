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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن توجهه إلى محطة زابوروجيه

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رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعلن توجهه إلى محطة زابوروجيه
Gettyimages.ru
مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي
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أعلن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، أنه في طريقه وفريق مفتشين عن الوكالة إلى محطة زابوروجيه جنوب أوكرانيا، التي تعرضت لقصف قوات كييف المتكرر الأسابيع الأخيرة.

وكتب غروسي على تويتر: "بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية باتت في طريقها إلى زابوروجيه.. علينا حماية أمن أوكرانيا وأمن أكبر محطة في أوروبا".

وأوضح أن الفريق سيصل إلى الموقع "في وقت لاحق خلال الأسبوع الحالي".

وما زالت أوكرانيا ترفض هذه المهمة حيث تعتبر أن من شأنها إضفاء الشرعية على السيطرة الروسية على الموقع في نظر المجتمع الدولي، فيما تؤكد روسيا سلامة المحطة واستعدادها لاستقبال أي وفد دولي للاطلاع عليها.

جدير بالذكر أن محطة زابوروجيه للطاقة الكهرذرية جنوب أوكرانيا خاضعة للجيش الروسي، كما يشرف على كوادرها فريق خبراء روس.

المصدر: RT + وكالات

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