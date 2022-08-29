وزيرة خارجية سلوفينيا: لا نريد ستارا حديديا جديدا في أوروبا

أعربت وزيرة الخارجية السلوفينية تانيا فايون، عن رفضها لظهر ستار حديدي جديد في أوروبا، وذلك خلال افتتاح المنتدى الاستراتيجي الدولي السابع عشر في مدينة بليد.

وأضافت أن "مشروع إعادة توحيد أوروبا الذي استمر لعقود بعد الحرب العالمية الثانية توقف". بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقالت: لا نريد أن نرى ستارا حديديا جديدا في أوروبا، لكن لسوء الحظ، ليس هناك الكثير مما يمكننا فعله لمنعه في الوقت الحالي.

وخلصت فايون إلى أن "الهيكل الأمني ​​الأوروبي في فترة ما بعد الحرب الباردة عانى من اضطرابات كبيرة وربما ينهار".

المصدر: تاس