صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، بأن التدريب العسكري يجب أن يصبح إلزاميا لجميع موظفي الخدمة المدنية والبرلمانيين.

وقال ريزنيكوف: "يجب أن يصبح التدريب العسكري أحد المتطلبات الإلزامية للعمل في الخدمة العامة، وكذلك الترشح للمناصب المنتخبة في الحكومات المحلية والبرلمان والمحاكم، إلخ."

وأشار إلى أن الأوكرانيين يجب أن يكونوا مستعدين دائما للدفاع عن البلاد، ليس فقط الأفراد العسكريين المحترفين، ولكن جميع المواطنين، مضيفا أنه "سيتعين على الجميع التضحية بجزء من راحتهم وحياتهم المألوفة من أجل أوكرانيا"، مشددا على أن المادة 17 من الدستور الأوكراني، تحدد بوضوح أن "حماية سيادة ووحدة أراضي البلاد هو واجب الشعب بأكمله دون استثناء"، لذلك يجب أن تخضع جميع المجالات لـ "عسكرة ذكية".

المصدر: نوفوستي