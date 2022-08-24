أسير إسرائيلي لدى سلطات لوغانسك: الجيش الأوكراني كان يأخذ الناس من الشارع للقتال

أطلقت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية، سراح الإسرائيلي فلاديمير كوزلوفسكي، الذي كان قد تم تجنيده سابقا في الجيش الأوكراني وتم أسره بالقرب من ليسيتشانسك، كبادرة حسن نية.

وتم القاء القبض على كوزلوفسكي، الذي يحمل جنسية كل من أوكرانيا وإسرائيل، بالقرب من ليسيتشانسك ككشاف من الكتيبة الخامسة من اللواء 24 الآلية المنفصل للجيش الأوكراني. وبحسب كوزلوفسكي، تم تجنيده في الجيش الأوكراني، عندما كان على الحدود محاولا المغادرة إلى إسرائيل للذهاب إلى أسرته.

وقال كوزلوفسكي: "لا أصدق أن كل هذا سينتهي. مكثت هنا لمدة شهرين وأسبوع. سيلتقون بي من الجالية اليهودية (على الحدود الروسية)، ومن هناك سيضعوني على متن طائرة".

وبحسب قوله، فهو لا يخطط لزيارة أوكرانيا في المستقبل القريب، إذ يريد الوصول إلى عائلته في إسرائيل في أقرب وقت ممكن. وأوضح كوزلوفسكي، أنه من بين السجناء هناك الكثير من الأشخاص الذين تم تجنيدهم في الجيش الأوكراني "من الشارع".

وأكد كوزلوفسكي، أنه "لم أر أن السجناء عوملوا معاملة سيئة، على الرغم من أنني رأيت الكثير من السجناء. لقد عاملوني بشكل جيد للغاية. الموقف إنساني، متفهم. إنهم يعرفون أن الناس قد أخذوا من الشارع (إلى الجيش الأوكراني)".

وبحسب ما أفاد به مراسل وكالة "نوفوستي"، فقد تم تسليم الجندي الأوكراني السابق إلى الحدود مع روسيا يوم الأربعاء، ومن هناك سيغادر إلى إسرائيل.

المصدر: نوفوستي